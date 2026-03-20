Rafagean cámaras del C-4 en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Presuntos delincuentes dispararon contra cámaras de seguridad del C-4 y arrojaron 'ponchallantas' sobre el libramiento Oriente y la carretera libre Valles-Tampico; varios vehículos particulares resultaron dañados de los neumáticos.

Lo anterior ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada de este viernes; vecinos de las colonias Las Águilas, Real Campestre y otras cercanas escucharon detonaciones de arma de fuego, algunos señalan que fueron ráfagas.

Después hubo movilización policiaca, y hasta el momento no se ha informado si hubo alguna detención.

Fuentes oficiales informaron que delincuentes dispararon contra las cámaras de vigilancia asignadas al Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), esto en el entronque de la carretera libre Valles-Tampico y el libramiento Oriente, en el arco que se ubica a unos 200 metros de ese lugar sobre el libramiento, y en el arco del kilómetro 7 de la carretera libre Valles-Tampico, a la altura del ejido San Felipe.

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Además de los daños a los equipos del gobierno, también arrojaron artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, y a consecuencia de ello hubo varios vehículos afectados.

En el tramo de Cemex a San Felipe quedaron dañados de los neumáticos un tráiler y un autobús que pertenece a una empacadora de Tamuín. Los ocupantes de las unidades afectadas resultaron ilesos.