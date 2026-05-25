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Rechaza FGE persecución contra periodistas

Por Redacción

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza FGE persecución contra periodistas
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      La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, afirmó que la institución investiga hechos denunciados con apariencia de delito sin distinción de profesión, actividad, creencia religiosa, sexo o edad de las personas presuntas responsables.

      Asimismo, rechazó los señalamientos realizados por organizaciones civiles sobre una presunta persecución de la Fiscalía hacia periodistas y su derecho a la libertad de expresión, así como las acusaciones relacionadas con una supuesta falta de respeto al debido proceso en la reciente detención de tres personas por su probable responsabilidad en delitos contra la dignidad humana.

      Finalmente, García Cázares aseguró que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales relacionados con personas dedicadas al periodismo en San Luis Potosí. Respecto a los señalamientos de presunta incomunicación de las personas detenidas, indicó que la Fiscalía actuó conforme a la ley y con respeto al debido proceso, por lo que cualquier afirmación en sentido contrario deberá ser acreditada por quien la emita.

      Explicó que la Fiscalía encontró elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación y solicitar ante el Poder Judicial las medidas correspondientes.

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      Precisó que corresponde a un Juez determinar la procedencia de una orden de arresto o presentación, mientras que actúan como representante jurídico de quien denuncia.

      Por ello, pidió no malinterpretar a la institución como un ente inquisidor o sancionador.

      La fiscal general puntualizó que la coordinación institucional con los tres poderes del Estado no compromete la autonomía jurídica ni operativa de la FGE, ya que las actuaciones de la institución se sustentan en el Código de Procedimientos Penales del Estado y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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