Recuperan dos automóviles con reporte de robo

Como resultado de operativos implementados en diversas zonas de la entidad potosina, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado lograron el aseguramiento, en la capital potosina y en Matehuala, de dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente.

Durante acciones operativas inherentes a su cargo, agentes de la PDI localizaron en calles del Barrio de Tlaxcala, en la ciudad capital, un automotor marca Honda, línea CR-V, color gris, sin placas de circulación.

Tras una inspección física, se identificaron alteraciones en su número de identificación vehicular; por ello, al ubicar el número serial original y consultarlo en los sistemas de información, se corroboró que contaba con reporte de robo vigente, ocurrido en marzo de 2022 en el estado de Jalisco.

Asimismo, en recorridos implementados en el Altiplano potosino, se tuvo a la vista, en la colonia Juárez del municipio de Matehuala, un vehículo de la marca Honda, línea Civic, color blanco.

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Al verificar el número de serie, se detectaron alteraciones; posteriormente, al identificar el número original y realizar la consulta correspondiente, se confirmó que contaba con reporte de robo, ocurrido en enero de 2026 en el estado de Guanajuato.

Por lo anterior, ambas unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de agentes del Ministerio Público para los fines legales conducentes, así como para su posterior entrega a sus legítimos propietarios.