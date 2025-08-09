Reducen carriles en inmediaciones del Mercado República
Lo anterior, porque en la zona hay trabajos del Interapas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó sobre un Dispositivo Vial en las inmediaciones del Mercado República. Lo anterior, porque en la zona hay trabajos del Interapas.
Se informó que hay disminución de carriles en calle 16 de Septiembre, desde la avenida Reforma hasta Pedro Montoya.
Ante ello, se aplicó el dispositivo de vialidad sobre zona centro para regular el tráfico y brindar el paso seguro a los peatones.
Lo anterior, porque en la zona hay trabajos del Interapas
