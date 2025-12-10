logo pulso
Seguridad

Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación

Agentes de la Guardia Municipal logran sacar con vida a dos personas de avanzada edad en situación de emergencia.

Por Pulso Online

Diciembre 10, 2025 05:21 p.m.
A
La madrugada de este miércoles, agentes de la Guardia Municipal rescataron a dos personas adultas mayores —una de ellas en silla de ruedas— que permanecían dentro de un inmueble incendiado en la calle Tres de la colonia Industrial Aviación.

Los oficiales acudieron tras recibir el reporte de incendio. En el sitio, vecinos informaron que dos personas seguían al interior de la vivienda. Los agentes lograron sacar con vida a una mujer de 68 años, que se encontraba en silla de ruedas, y a un hombre de 60 años.

Vecinos apoyaron en las labores iniciales para intentar sofocar el fuego, mientras que posteriormente arribó el cuerpo de Bomberos para continuar con el control del incendio.

