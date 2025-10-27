Rescatan a hermanitos abandonados en una casa

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
Dos hermanitos que estaban abandonados y con hambre en una casa del fraccionamiento El Manantial, perteneciente a Villa de Pozos, fueron rescatados por agentes de la Guardia Civil Estatal al encontrarse solos y en situación de peligro.

Una vez que recibieron el reporte respectivo, los agentes estatales acudieron a una vivienda del fraccionamiento referido, en donde se entrevistaron  con vecinos de la zona quienes indicaron que los niños buscaban salir de la vivienda, ya que estaban encerrados y solos sin el cuidado de algún adulto.

Como tenían hambre, uno de los niños trató de salir por la azotea en busca de alimentos y cayó hacia la calle, por lo que fueron auxiliados por los vecinos que reportaron el caso a la policía.

Los agentes policiales revisaron al niño, descartando que tuviera lesiones y por medio del apoyo humanitario lo pusieron a salvo junto con su hermano que estaba en el interior de la casa, brindándoles  alimento y refugio.

Posteriormente los agentes policailes dieron aviso a la Procuración de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) para el seguimiento  de este caso siendo los menores llevados a un refugio seguro y ahora se investiga la identidad de los padres para proceder de acuerdo a la ley.

