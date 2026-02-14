logo pulso
Seguridad

Rescatan a hombre en lo alto de puente de la 57 (video)

Por unos minutos se cerró la circulación frente a la TTP

Por Redacción

Febrero 14, 2026 02:35 p.m.
A
Rescatan a hombre en lo alto de puente de la 57 (video)

La oportuna y coordinada intervención de elementos de C4, Guardia Municipal, Policía Vial, Bomberos y Protección Civil Municipal SLP permitió rescatar a un hombre que intentó arrojarse desde el puente peatonal de carretera 57, frente a la Terminal Terrestre Potosina (TTP).

A través de videovigilancia se detectó la presencia del hombre en la parte exterior del puente, por lo que se solicitó el apoyo para el cierre de circulación por parte de elementos de Policía Vial y el apoyo de Guardia Municipal para hacer el primer contacto con la persona.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron con el equipo de rescate para poner a salvo a la persona, reportó la SSPC capitalina. 

Conductor ebrio se estrella contra puente en Vicente C. Salazar

El accidente en Ciudad Valles dejó dos lesionados; los ocupantes se tornaron agresivos con socorristas

