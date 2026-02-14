logo pulso
Seguridad

Conductor ebrio se estrella contra puente en Vicente C. Salazar

El accidente en Ciudad Valles dejó dos lesionados; los ocupantes se tornaron agresivos con socorristas

Por Huasteca Hoy

Febrero 14, 2026 09:25 a.m.
A
Conductor ebrio se estrella contra puente en Vicente C. Salazar

CIUDAD VALLES.– Una noche de parranda terminó en choque cuando el conductor de un automóvil, presuntamente en estado de ebriedad, se impactó contra la base de un puente en la avenida Vicente C. Salazar.

El percance ocurrió la noche del viernes, entre las calles Toltecas y Allende, a la altura del arroyo Los Puercos. El hombre conducía un Nissan Sentra rojo, modelo atrasado, con dirección de la Alameda Municipal hacia el bulevar México–Laredo, cuando perdió el control del volante, salió del camino y se estrelló contra el muro de concreto del puente.

Tanto el conductor como su acompañante resultaron lesionados y fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias. Sin embargo, ambos se tornaron agresivos con los socorristas, lo que obligó a la intervención de elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para restablecer el orden.

El vehículo fue remolcado a un corralón y quedaría a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

