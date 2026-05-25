Reúnen en SGS a un niño extraviado con su madre
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad atendieron de manera inmediata un reporte ciudadano en la colonia La Lomita, donde se presentó el extravío de un menor de 7 años de edad, quien fue localizado sin poder proporcionar datos sobre su domicilio.
Derivado de este reporte, minutos después arribó al lugar de los hechos una mujer que dijo ser la madre del menor, explicando que su hijo tiene diagnóstico de autismo y en un descuido se salió de su domicilio.
Presentando la documentación que acreditaba su parentesco, los oficiales de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género procedieron a reintegrar de forma segura al menor con su familia.
La corporación refrendó su "compromiso de actuar con atención inmediata en estos casos, para salvaguardar el bienestar de las infancias y las familias soledenses".
