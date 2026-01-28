logo pulso
Roban equipo de filmación en asalto cerca del Huizache (video)

Empleados de una proveedora del gobierno federal se trasladaban en una camioneta

Por Rubén Pacheco

Enero 28, 2026 03:21 p.m.
Este martes por la noche, una camioneta de una empresa que brinda servicios de producción audiovisual al gobierno federal fue asaltada por sujetos desconocidos, en la carretera federal 57 a la altura de la localidad El Huizache (SLP-Matehuala).

Así lo informó Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien descartó la versión de que se tratara de empleados de la Presidencia la República o avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Describió que los delincuentes despojaron a los pasajeros de cámaras de videograbación y teléfonos celulares. Luego de sufrir el asalto, las víctimas recibieron apoyo de la Guardia Nacional (GN).

Complementó que, tras tomar conocimiento del ilícito, la corporación nacional remitió el asunto a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de la carpeta de investigación.

"No se trató de alguien que trabajara en la Presidencia de la República, ni mucho menos en la referencia que comentas de la avanzada; eso es inexacto. Sí hubo un asalto a una camioneta que transportaba personas", concluyó.

