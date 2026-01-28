Roban equipo de filmación en asalto cerca del Huizache (video)
Empleados de una proveedora del gobierno federal se trasladaban en una camioneta
Este martes por la noche, una camioneta de una empresa que brinda servicios de producción audiovisual al gobierno federal fue asaltada por sujetos desconocidos, en la carretera federal 57 a la altura de la localidad El Huizache (SLP-Matehuala).
Así lo informó Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien descartó la versión de que se tratara de empleados de la Presidencia la República o avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Describió que los delincuentes despojaron a los pasajeros de cámaras de videograbación y teléfonos celulares. Luego de sufrir el asalto, las víctimas recibieron apoyo de la Guardia Nacional (GN).
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Complementó que, tras tomar conocimiento del ilícito, la corporación nacional remitió el asunto a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de la carpeta de investigación.
"No se trató de alguien que trabajara en la Presidencia de la República, ni mucho menos en la referencia que comentas de la avanzada; eso es inexacto. Sí hubo un asalto a una camioneta que transportaba personas", concluyó.
Botín de más de un millón en asalto sobre carretera 57
En la unidad de Ómnibus 5719 viajaba una persona dedicada a la compra venta de autos
no te pierdas estas noticias
Roban equipo de filmación en asalto cerca del Huizache (video)
Rubén Pacheco
Empleados de una proveedora del gobierno federal se trasladaban en una camioneta
A prisión, exfuncionaria de San Ciro; hurtó medio millón de pesos
Redacción
Recibió una sentencia condenatoria de siete años de cárcel por abuso de confianza y ejercicio ilícito de funciones públicas
Aparatoso choque sobre la Valles–Tampico; hay una fallecida
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió este miércoles en la madrugada