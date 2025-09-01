Robo en banco de Plaza Sendero desata operativo de seguridad

La mañana de este lunes se registró un presunto robo en una sucursal bancaria de Plaza Sendero, sobre la carretera 57.

De acuerdo con versiones preliminares, varias personas habrían ingresado al lugar, rompieron el cristal de los cajeros y uno de ellos saltó el mostrador.

Aunque hasta ahora no hay información oficial, elementos de distintas corporaciones y de la Fiscalía General del Estado mantienen un fuerte operativo y resguardo en la zona.

La movilización genera carga vehicular en los accesos al centro comercial. La información se mantiene en desarrollo.

