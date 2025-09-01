logo pulso
Robo en banco de Plaza Sendero desata operativo de seguridad

Sin información oficial, corporaciones resguardan la zona tras un presunto robo en sucursal bancaria.

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 01:12 p.m.
A
Robo en banco de Plaza Sendero desata operativo de seguridad

La mañana de este lunes se registró un presunto robo en una sucursal bancaria de Plaza Sendero, sobre la carretera 57.

De acuerdo con versiones preliminares, varias personas habrían ingresado al lugar, rompieron el cristal de los cajeros y uno de ellos saltó el mostrador.

Aunque hasta ahora no hay información oficial, elementos de distintas corporaciones y de la Fiscalía General del Estado mantienen un fuerte operativo y resguardo en la zona.

La movilización genera carga vehicular en los accesos al centro comercial. La información se mantiene en desarrollo.

