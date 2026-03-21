logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BAILE DE LOS LANCEROS

Fotogalería

BAILE DE LOS LANCEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se enfrentan a tiros contra policías; detienen a tres

Uno de los presuntos delincuentes resultó con lesiones

Por Redacción

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Se enfrentan a tiros contra policías; detienen a tres

SAN VICENTE. -Tres presuntos integrantes de una célula delictiva fueron detenidos tras enfrentarse a balazos con elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Vicente; uno de ellos resultó herido.

De manera oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, con base en trabajos de inteligencia y acciones operativas, se localizó a un grupo de personas armadas, sin precisar en qué área.

Sin embargo, dichos individuos, al notar la presencia de los oficiales, accionaron sus armas de fuego.

Los policías resultaron ilesos y repelieron la agresión; posteriormente lograron detener a tres personas, una de ellas con lesiones al momento de su captura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el lugar también se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La dependencia añadió que, conforme avancen las investigaciones, se ofrecerán más detalles del operativo y destacó que en este hecho no hubo personas fallecidas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque por alcance en avenida Juárez deja daños materiales
Choque por alcance en avenida Juárez deja daños materiales

Choque por alcance en avenida Juárez deja daños materiales

SLP

Redacción

El conductor responsable se retiró del lugar tras el choque por alcance en avenida Juárez.

SSPC ha atendido hasta 10 intentos de suicidio en 2026
SSPC ha atendido hasta 10 intentos de suicidio en 2026

SSPC ha atendido hasta 10 intentos de suicidio en 2026

SLP

Rolando Morales

El titular Juan Antonio Villa Gutiérrez destacó la rápida intervención de autoridades para prevenir desenlaces fatales

Taxista vuelca en lateral de Salvador Nava
Taxista vuelca en lateral de Salvador Nava

Taxista vuelca en lateral de Salvador Nava

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 09:00 horas del sábado

Maleantes balean cámaras y arrojan "ponchallantas"
Maleantes balean cámaras y arrojan "ponchallantas"

Maleantes balean cámaras y arrojan "ponchallantas"

SLP

Redacción