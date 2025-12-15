Se estampa camioneta contra árbol; un herido

MEXQUITIC.- Una camioneta quedó destrozada por completo luego de estrellarse contra un mezquite cuando circulaba por un camino vecinal en el municipio de Mexquitic de Carmona, el conductor sufrió algunas lesiones y fue llevado a un hospital.

El accidente tuvo lugar la tarde del sábado cuando una camioneta Ford coior rojo tipo estaquitas, circulaba por el camino vecinal asfaltado que une les comunidades de Los Retes y Las Moras, en Mexquitic.

Al tomar una curva, el conductor, un hombre de la tercera edad, perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma chocó el ángulo delantero izquierdo contra un árbol de mezquite que ahí se localiza, quedando totalmente destrozada de la parte frontal.

Otros automovilistas que pasaban por el sitio y que se percataron del accidente, pidieron ayuda y arribaron policías municipales de Mexquitic de Carmona, quienes junto con voluntarios civiles procedieron a rescatar al conductor de la cabina, en donde había quedado prensado a causa del impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos de los Servicios de Salud de Mexquitic le prestaron los primeros auxilios y como presentaba lesiones de consideración fue necesario su traslado a un hospital para que recibiera atención médica, aunque su estado se reportó estable.

A causa del choque, la camioneta prácticamente terminó en pérdida total y los agentes policiales que tomaron conocimiento del hecho ordenaron su traslado a una pensión para que se realizaran los trámites legales.