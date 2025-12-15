logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se estampa camioneta contra árbol; un herido

Circulaba por camino vecinal de Mexquitic y conductor se descontroló

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Se estampa camioneta contra árbol; un herido

MEXQUITIC.- Una camioneta quedó destrozada por completo luego de estrellarse contra un mezquite cuando circulaba por un camino vecinal en el municipio de Mexquitic de Carmona, el conductor sufrió algunas lesiones y fue llevado a un hospital.

El accidente tuvo lugar la tarde del sábado cuando una camioneta Ford coior rojo tipo estaquitas, circulaba por el camino vecinal asfaltado que une les comunidades de Los Retes y Las Moras, en Mexquitic.

Al tomar una curva, el conductor, un hombre de la tercera edad, perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma chocó el ángulo delantero izquierdo contra un árbol de mezquite que ahí se localiza, quedando totalmente destrozada de la parte frontal.

Otros automovilistas que pasaban por el sitio y que se percataron del accidente, pidieron ayuda y arribaron policías municipales de Mexquitic de Carmona, quienes junto con voluntarios civiles procedieron a rescatar al conductor de la cabina, en donde había quedado prensado a causa del impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Paramédicos de los Servicios de Salud de Mexquitic le prestaron los primeros auxilios y como presentaba lesiones de consideración fue necesario su traslado a un hospital para que recibiera atención médica, aunque su estado se reportó estable.

A causa del choque, la camioneta prácticamente terminó en pérdida total y los agentes policiales que tomaron conocimiento del hecho ordenaron su traslado a una pensión para que se realizaran los trámites legales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga
Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Actos de rapiña siguen a la colisión de tráileres en Villa de Arriaga, dejando un herido

Solo daños tras salida de camino en la carretera 57
Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

SLP

Redacción

El accidente ocurrió después de las 6:00 de la mañana

Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal
Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

SLP

Redacción

Policías de Soledad lo detectaron en el Fracc. San Francisco de Asís

Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000
Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

SLP

Redacción

Al parecer andaba vendiendo junto con otro que logró huir