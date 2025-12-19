logo pulso
"Si te amenazan, cuelga de inmediato", alerta la SSPC

Emite la Policía Cibernética recomendaciones para prevenir la extorsión y el secuestro virtual

Por Pulso Online

Diciembre 19, 2025 10:47 a.m.
A
Si te amenazan, cuelga de inmediato, alerta la SSPC

La Guardia Civil Estatal (GCE) a través de la Policía Cibernética exhortó a la población a prevenir la extorsión y el secuestro virtual con las siguientes medidas de seguridad:

?? No contestes llamadas de números desconocidos u ocultos.

?? No deposites dinero ni sigas instrucciones que te pidan aislarte.

?? No proporciones datos personales o familiares.

?? Mantén la calma, localiza a tus seres queridos y denuncia al 911 o 089.

?? Si te amenazan por teléfono, cuelga de inmediato.

"En esta temporada invernal, ¡tu seguridad es nuestra prioridad. Recuerda que la Línea de  Emergencia 911 y  Denuncia Anónima 089 están disponibles las 24 horas para atenderte", señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

SSCP: Combate a la extorsión será unificado

Se armonizará la legislación en los estados y se crearán áreas especializadas en las fiscalías

SLP

Pulso Online

Emite la Policía Cibernética recomendaciones para prevenir la extorsión y el secuestro virtual

