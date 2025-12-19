"Si te amenazan, cuelga de inmediato", alerta la SSPC
Emite la Policía Cibernética recomendaciones para prevenir la extorsión y el secuestro virtual
La Guardia Civil Estatal (GCE) a través de la Policía Cibernética exhortó a la población a prevenir la extorsión y el secuestro virtual con las siguientes medidas de seguridad:
?? No contestes llamadas de números desconocidos u ocultos.
?? No deposites dinero ni sigas instrucciones que te pidan aislarte.
?? No proporciones datos personales o familiares.
?? Mantén la calma, localiza a tus seres queridos y denuncia al 911 o 089.
?? Si te amenazan por teléfono, cuelga de inmediato.
"En esta temporada invernal, ¡tu seguridad es nuestra prioridad. Recuerda que la Línea de Emergencia 911 y Denuncia Anónima 089 están disponibles las 24 horas para atenderte", señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
SSCP: Combate a la extorsión será unificado
Se armonizará la legislación en los estados y se crearán áreas especializadas en las fiscalías
