SSPCE reporta 253 detenidos en una semana

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, informó que durante la última semana se realizaron 253 arrestos de personas vinculadas a hechos ilícitos en San Luis Potosí, como resultado de los operativos coordinados dentro del Plan Integral de Seguridad.

Al encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, el funcionario detalló que una persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el resto de los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Como parte de los resultados operativos, también se logró la recuperación de 20 automóviles y ocho motocicletas con reporte de robo, principalmente a través de acciones encabezadas por la Guardia Civil Estatal.

Juárez Hernández aseguró que estos resultados derivan del trabajo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como del respaldo institucional al fortalecimiento de la corporación estatal.

Mesa estatal de seguridad.

"Los potosinos cuentan con una institución de seguridad capaz y confiable, con acciones contundentes contra hechos de alto impacto", afirmó el funcionario.