SSPCE respalda aumento salarial para policías municipales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, expresó que los policías municipales deben contar con mejores salarios como parte de la estrategia de seguridad en San Luis Potosí.

El funcionario sostuvo que una remuneración más alta es necesaria para fortalecer la motivación y el compromiso de los elementos municipales, quienes —dijo— enfrentan riesgos diarios en el ejercicio de sus funciones.

Propuesta para homologar salarios policiales en San Luis Potosí

Juárez Hernández señaló que el gobierno estatal ha planteado que los ayuntamientos prioricen medidas que beneficien directamente a sus corporaciones policiales, en lugar de centrar esfuerzos en disputas políticas.

La propuesta estatal contempla que los 59 municipios homologuen el salario mínimo de sus policías municipales a por lo menos 14 mil pesos mensuales, iniciativa que ya se trabaja en coordinación con el Congreso del Estado para una posible reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública.

Inversiones y medidas para fortalecer la seguridad estatal

El secretario también recordó que recientemente se anunció una inversión superior a 235 millones de pesos para mejorar salarios de la Guardia Civil Estatal y personal administrativo.

Hasta el momento no se ha informado cuántos municipios cumplen con el monto propuesto ni qué porcentaje de corporaciones se encuentra por debajo de ese nivel salarial.