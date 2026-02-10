Sujeto es arrestado por golpear a su pareja
En atención a un reporte de violencia familiar, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un hombre de 22 años de edad que fue señalado de golpear a su pareja pareja, la parte afectada al temer por su integridad, solicitó la intervención policial para proceder legalmente.
De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes municipales acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Rinconada de los Olivos, donde una mujer solicitó su intervención luego de haber sido agredida, por su pareja un hombre de 22 años.
Ante la solicitud de la parte afectada, los oficiales procedieron con el aseguramiento de Hugo "N" de 22 años, quien fue llevado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y posteriormente canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales para determinar su situación legal.
