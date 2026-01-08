logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujeto es detenido por violencia familiar

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto es detenido por violencia familiar

Como resultado de la oportuna respuesta a un auxilio ciudadano, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron la detención de un hombre que fue señalado por su pareja de agresiones físicas y verbales en una vivienda ubicada en la colonia El Sauzalito.

Encontrándose en patrullajes de prevención y vigilancia sobre el cuadrante norte, agentes municipales recibieron un reporte de violencia familiar, por lo que se solicitaba su intervención en un complejo de departamentos ubicado en San Fernando de la mencionada colonia.

Al llegar al lugar, una mujer de 29 años indicó haber sido agredida por su pareja, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando sucedieron los hechos, motivo por el que solicitó el apoyo para proceder legalmente.

Los agentes municipales ubicaron en el edificio al señalado de nombre Julián "N" de 35 años, quien fue informado del motivo de su detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Enseguida, fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y posteriormente canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales para deslindar responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva
La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva

SLP

El Universal

El derecho de alimentos y la paternidad biológica en el foco de la SCJN con pensión retroactiva.

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial
Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

SLP

Redacción

Asalto dejó un botín cercano a 800 mil pesos.

Padre e hija, lesionados en desigual choque
Padre e hija, lesionados en desigual choque

Padre e hija, lesionados en desigual choque

SLP

Huasteca Hoy

El accidente habría sido ocasionado por una mujer policía

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga
Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

SLP

Redacción

Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque