Sujeto es detenido por violencia familiar
Como resultado de la oportuna respuesta a un auxilio ciudadano, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron la detención de un hombre que fue señalado por su pareja de agresiones físicas y verbales en una vivienda ubicada en la colonia El Sauzalito.
Encontrándose en patrullajes de prevención y vigilancia sobre el cuadrante norte, agentes municipales recibieron un reporte de violencia familiar, por lo que se solicitaba su intervención en un complejo de departamentos ubicado en San Fernando de la mencionada colonia.
Al llegar al lugar, una mujer de 29 años indicó haber sido agredida por su pareja, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando sucedieron los hechos, motivo por el que solicitó el apoyo para proceder legalmente.
Los agentes municipales ubicaron en el edificio al señalado de nombre Julián "N" de 35 años, quien fue informado del motivo de su detención.
Enseguida, fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y posteriormente canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales para deslindar responsabilidades.
