logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS BASTONEROS

Fotogalería

EXPERTOS BASTONEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujetos andaban moto con placas ajenas

Por Redacción

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Sujetos andaban moto con placas ajenas

Dos sujetos que viajaban en motocicleta con placas sobrepuestas, fueron arrestados por la Policía Municipal capitalina que los detectaron en recorridos de seguridad en la colonia Rural Atlas.

Al realizar patrullajes preventivos en las calles Sirio y Satélite, en la colonia Rural Atlas, los agentes municipales detectaron en circulación una motocicleta tipo urbana marca Pulsar en color gris, donde el copiloto viajaba sin portar casco protector, motivo por el que les marcaron el alto.

Al verificar la motocicleta, los agentes cotejaron el número de serie en el Sistema único de información policial, detectando que las placas de circulación correspondían a otro modelo y marca de motocicleta, informando al conductor, de nombre Marco "N" de 27 años, del procedimiento correspondiente.

Derivado de esta situación, el copiloto de nombre Luis "N" de 26 años, mostró una actitud agresiva y comenzó a lanzar golpes a los oficiales, motivo por el que fue detenido junto con el conductor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Enseguida, ambas personas fueron canalizadas al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente, en tanto la  motocicleta fue remolcada a una pensión.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que esta autoridad determine su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 43 personas y aseguran droga en San Luis Potosí
Detienen a 43 personas y aseguran droga en San Luis Potosí

Detienen a 43 personas y aseguran droga en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Operativos dejan detenidos, droga y vehículos recuperados

Motociclista resulta lesionado tras choque con auto en Norte Residencial
Motociclista resulta lesionado tras choque con auto en Norte Residencial

Motociclista resulta lesionado tras choque con auto en Norte Residencial

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en avenida Ejército Mexicano; conductor intentó dar vuelta en retorno

Vinculan a proceso a sujeto acusado de violación agravada en Rioverde
Vinculan a proceso a sujeto acusado de violación agravada en Rioverde

Vinculan a proceso a sujeto acusado de violación agravada en Rioverde

SLP

Redacción

El imputado fue detenido en Sinaloa tras permanecer oculto; enfrentará el proceso en prisión preventiva

Motociclista muere arrollado por tráiler en periférico norte
Motociclista muere arrollado por tráiler en periférico norte

Motociclista muere arrollado por tráiler en periférico norte

SLP

Redacción

El joven de 21 años habría sido impactado cuando el conductor del pesado vehículo se pasó el semáforo en rojo