Sujetos andaban moto con placas ajenas

Dos sujetos que viajaban en motocicleta con placas sobrepuestas, fueron arrestados por la Policía Municipal capitalina que los detectaron en recorridos de seguridad en la colonia Rural Atlas.

Al realizar patrullajes preventivos en las calles Sirio y Satélite, en la colonia Rural Atlas, los agentes municipales detectaron en circulación una motocicleta tipo urbana marca Pulsar en color gris, donde el copiloto viajaba sin portar casco protector, motivo por el que les marcaron el alto.

Al verificar la motocicleta, los agentes cotejaron el número de serie en el Sistema único de información policial, detectando que las placas de circulación correspondían a otro modelo y marca de motocicleta, informando al conductor, de nombre Marco "N" de 27 años, del procedimiento correspondiente.

Derivado de esta situación, el copiloto de nombre Luis "N" de 26 años, mostró una actitud agresiva y comenzó a lanzar golpes a los oficiales, motivo por el que fue detenido junto con el conductor.

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Enseguida, ambas personas fueron canalizadas al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente, en tanto la motocicleta fue remolcada a una pensión.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que esta autoridad determine su situación legal.