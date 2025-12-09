Sujetos golpean a parejas, uno también a su hija

En respuesta de oficiales de la Policía Municipal, se llevó a cabo la detención, en diferentes acciones, de dos hombres que fueron señalados de golpear a sus parejas, uno de los detenidos, además, agredió a su hija, la cual tuvo que ser trasladada a una clínica para su atención médica.

La primera intervención se efectuó en la colonia Balcones del Valle, cuando los agentes de la Policía de la Capital realizaban recorridos preventivos en la zona; al circular sobre la calle Coronel Romero, notaron que una ciudadana les hacía señales de auxilio con las manos.

Al entrevistarse con ella, les indicó que su pareja, Josué Román "N" de 33 años, la había agredido física y verbalmente por lo que dirigió a los agentes hacia su domicilio ubicado en Fuente de la Esmeralda, donde solicitó la detención de implicado.

La segunda intervención tuvo lugar en la colonia Barrio Vergel, cuando los agentes municipales fueron informados de un hecho de violencia familiar en proceso en un domicilio de la Prolongación 20 de Noviembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La parte afectada, una mujer de 49 años, solicitó proceder con la detención de su pareja, Juan Carlos "N" de 45 años, quien agredió a su hija de 25 años, luego de una discusión, donde ella también resultó lesionada cuando intentó defenderla. En el lugar, fue necesaria la presencia de paramédicos para asistir a la joven, quien fue trasladada a una clínica para su atención médica.

En ambos casos, luego de la lectura de derechos que les asisten como personas detenidas, los señalados fueron remitidos a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se deslindarán responsabilidades.