Sujetos pagaban gasolina con billetes falsos

En atención que se brinda a reportes, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres por presuntamente haber utilizado billetes falsos, hecho que ocurrió en la colonia El Polvorín.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se pidió la presencia de la autoridad en una gasolinera ubicada sobre la carretera a Matehuala, a la altura de la colonia mencionada, ya que tenían retenidos a dos individuos que intentaron pagar con billetes falsos.

Agentes municipales se presentaron en el lugar donde fueron recibidos por la responsable del establecimiento, quien señaló a dos sujetos que pidieron cargar mil pesos de gasolina y, al momento de recibir el pago en dos billetes de 500 pesos, notó que el aspecto de los mismos no era común, por lo que realizó pruebas para verificarlos, sin poder comprobar su autenticidad.

Servidores públicos se acercaron con los señalados y, después de entrevistarlos, se identificaron como Luis “N” de 25 años y José “N” de 21, quienes mostraron una actitud evasiva. Enseguida se les informó que serían detenidos por presuntamente haber utilizado billetes falsos; además, se les dio lectura de su carta de derechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República para seguir con el proceso correspondiente.