Arrestan a dos presuntos ladrones en Ciudad Valles
Son acusados de sustraer una bicicleta y ropa interior; estarían ligados a robos en la Obrera y Monte Alegre
CIUDAD VALLES. Dos hombres fueron arrestados la madrugada de este martes por la Policía Municipal, con apoyo de vigilantes de la CTM, tras ser sorprendidos en la carretera Valles-Mante, a la altura del fraccionamiento Valle Alto.
Los detenidos fueron identificados como Fernando N., de 43 años, sin oficio, y Daniel Alonso N., de 32 años, acusados de haber robado una bicicleta y ropa interior de viviendas en la colonia Obrera.
Autoridades informaron que ambos podrían estar vinculados a otros robos cometidos en diversas colonias de la ciudad, principalmente en la Obrera y el fraccionamiento Monte Alegre.
Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que definirá su situación legal.
