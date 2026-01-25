logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Supuesto "narco" es apresado en Tampacán

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Supuesto "narco" es apresado en Tampacán

TAMPACÁN. -Un hombre fue detenido por policías de la Guardia Civil Estatal, en un operativo realizado en el municipio de Tampacán.

Se trata de Guejazi "N", de 41 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, por el hecho con apariencia de delito contra la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su detención se dio a través de labores de inteligencia por parte de los agentes de la Guardia Civil Estatal.

Al sujeto le marcaron el alto en la cabecera municipal y, al revisarlo, le encontraron 33 dosis de una sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina, conocida como "cristal".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por esa razón fue detenido, y será en las próximas horas cuando la Fiscalía resuelva su situación jurídica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán
Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán

Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán

SLP

Huasteca Hoy

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles
Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Frutas y Verduras 'El Negris' perdió otra unidad tras en incendio

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis
Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

SLP

Redacción

El impacto alcanzó varios vehículos, incluida una carroza.

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres
Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

SLP

Redacción