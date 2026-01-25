Supuesto "narco" es apresado en Tampacán

TAMPACÁN. -Un hombre fue detenido por policías de la Guardia Civil Estatal, en un operativo realizado en el municipio de Tampacán.

Se trata de Guejazi "N", de 41 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, por el hecho con apariencia de delito contra la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su detención se dio a través de labores de inteligencia por parte de los agentes de la Guardia Civil Estatal.

Al sujeto le marcaron el alto en la cabecera municipal y, al revisarlo, le encontraron 33 dosis de una sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina, conocida como "cristal".

Por esa razón fue detenido, y será en las próximas horas cuando la Fiscalía resuelva su situación jurídica.