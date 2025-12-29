Suspenden 14 bailes clandestinos en últimos días

En el contexto de las celebraciones decembrinas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital ha intensificado la vigilancia para evitar la realización de bailes clandestinos en la vía pública, principalmente por los riesgos que representan para la seguridad.

El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que en los últimos días fueron desactivados 14 bailes que se realizaban sin autorización, la mayoría de ellos en la zona norte de la ciudad.

Detalló que incluso la noche previa se intervino un evento de gran tamaño en la colonia El Paseo, donde tras dialogar con los organizadores, el baile fue suspendido.

El funcionario explicó que estas acciones buscan prevenir hechos de violencia, como homicidios y lesiones, y destacó que durante el mes en curso los indicadores de homicidios dolosos se mantienen a la baja. En ese sentido, señaló que para el cierre de año se reforzarán los operativos de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Guardia Civil del Estado y la Policía de la Capital.

Villa Gutiérrez añadió que, además de los eventos ya suspendidos, las autoridades tienen identificados alrededor de 50 bailes que han sido anunciados en redes sociales, ninguno de los cuales cuenta con permiso para realizarse en espacios públicos.

Recordó que uno de los acuerdos establecidos con grupos sonideros es que los eventos se lleven a cabo únicamente en lugares cerrados, con control de accesos y condiciones de seguridad.

Precisó que cualquier baile realizado en la vía pública será intervenido y suspendido, como parte de los acuerdos tomados en la Mesa de Paz. Para ello, se reforzará la presencia conjunta de corporaciones federales y estatales mediante el operativo BOMI durante el fin de año.

Finalmente, indicó que los eventos detectados se encuentran distribuidos en distintas zonas de la capital, principalmente en los sectores sur, oriente y norte, donde se mantendrá la vigilancia para evitar concentraciones no autorizadas.