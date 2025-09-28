Taxista provoca choque al cruzar bulevar Lázaro Cárdenas

CIUDAD VALLES. El conductor de un taxi del sitio Central Camionera no tuvo precaución al cruzar el bulevar Lázaro Cárdenas y ocasionó un choque que dejó únicamente daños materiales.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo, en el cruce del bulevar con la calle Estadio, frente al salón del Sindicato del Seguro Social.

De acuerdo con la información recabada, el chofer de un vehículo Nissan Versa blanco con verde, habilitado como taxi del sitio Central Camionera, circulaba por la calle Estadio con dirección de la colonia Loma Bonita hacia el fraccionamiento Fovissste.

Sin embargo, al intentar cruzar el bulevar, su unidad fue impactada en la parte posterior derecha por un automóvil Nissan Tsuru blanco, que circulaba con vía preferente de la glorieta Pedro Antonio Santos hacia la planta de Coca-Cola.

Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos. Debido a que las unidades contaban con seguro, los conductores llegaron a un acuerdo sin que fuera necesaria la intervención de las autoridades de Tránsito.