LOS NIÑOS DIFUNTOS

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Taxista se estrella en poste; usuario resulta con golpes

Los hechos, en el Circuito Potosí esta tarde de sábado

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:14 p.m.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona resultó con golpes, cuando el taxi en el que viajaba se impactó con un poste de concreto en Circuito Potosí, a la altura de la colonia Piquito de Oro, en Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos se registraron cerca de las 15:00 horas de este sábado, cuando el conductor de un taxi circulaba sobre sobre el anillo Periférico y al incorporarse a Camino a Milpillas impactó con el poste de de la CFE.

Una persona que viajaba como usuario resultó con golpes leves, por lo que peritos de la Guardia Civil Municipal únicamente tomaron conocimiento del suceso. 

