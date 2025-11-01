Con armas blancas, detectan a dos personas

Un hombre y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por portación de arma prohibida, los hechos ocurrieron durante patrullajes preventivos desplegados en las colonias Minas de San Pedro y Primero de Mayo.

Agentes municipales transitaban sobre la calle Minas de San Pedro, en la colonia del mismo nombre, cuando observaron a un individuo que cometía faltas administrativas.

Luego de entrevistarlo, mostró una actitud evasiva, por lo que procedieron al debido protocolo de actuación, encontrándole un objeto punzocortante similar a un machete.

Por otro lado, Fátima “N” de 25 años, fue detectada por policías femeninas en la avenida 13 de Septiembre, en la colonia Primero de Mayo, cuando alteraba el orden, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada semejante a una navaja.

A ambos se les informó que serían detenidos por portación de arma prohibida y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.