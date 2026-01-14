Trabajador de CFE fallece por descarga eléctrica en Villas del Saucito

Una persona perdió la vida al recibir una descarga eléctrica en la colonia Villas del Saucito I.

Se trataba de un trabajador externo de la CFE, de 25 años, mismo que falleció electrocutado electrocutado al realizar trabajos de mantenimiento en una línea de suministro en la calle de San Manuel. El reporte fue cerca de las 10:00 de la mañana de este miércoles.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorar al joven, éste ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la SSPC municipal aseguraron el área para facilitar los trabajos a la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí