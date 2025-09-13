Trailero embiste a dos autos en El Naranjo; hay dos lesionados
El accidente ocurrió la mañana de este sábado, en el tramo que va a Nuevo Morelos
EL NARANJO.- Un tráiler embistió a dos vehículos que circulaban por la carretera federal número 80 Tampico-Barra de Navidad, dejando como saldo dos personas lesionadas.
El accidente ocurrió la mañana de este sábado, en el tramo El Naranjo–Nuevo Morelos, en los límites de San Luis Potosí con Tamaulipas.
De acuerdo con fuentes oficiales, la pesada unidad invadió el carril contrario y chocó de frente contra un vehículo Nissan Tsuru color blanco, así como contra un automóvil negro.
No se dieron a conocer las características del tráiler, ya que el conductor presuntamente se dio a la fuga.
Entre los lesionados se encontraba Laura "N", de 40 años de edad y vecina de Nuevo Morelos, quien quedó atrapada en el Tsuru.
Al lugar acudieron socorristas de la Coordinación de Salud Municipal de El Naranjo, así como paramédicos de la Cruz Roja del mismo municipio, y elementos de Protección Civil Municipal, quienes con apoyo de voluntarios lograron rescatar a la mujer. Posteriormente fue trasladada a la clínica del IMSS.
La otra persona afectada sufrió lesiones leves, aunque no se reveló su identidad.
