Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés

Martha Higareda y Lewis Howes vivieron un momento muy especial al revelar, ante cientos de personas, el sexo de los dos bebés que esperan, la pareja se comprometió frente a decenas de personas cuando el conferencista Lewis le pidió matrimonio a la actriz mexicana en septiembre de 2023.

La pareja, que comenzó a salir en junio de 2021 tras conocerse en 2019 en un evento de Tony Robbins, se convirtió en buenos amigos para después comenzar una relación y casarse en febrero de 2025.

La noticia de su embarazo sorprendió a sus seguidores cuando se dio a conocer en junio, y hace unos días anunciaron que no sólo se trata de un bebé, sino de dos.

El empresario y podcaster estadounidense Lewis Howes, conocido por su programa "The School of Greatness", se mostró muy emocionado tras revelarse que los dos bebés que espera su esposa Martha Higareda son niñas.

El color rosa se apoderó del escenario donde la pareja pidió un conteo del uno al tres para que se revelara el sexo de sus dos bebés que están por nacer; con un vestido azul, mismo color de vestido con el que Lewis le pidió matrimonio, Martha saltó de emoción al revelarse el sexo de sus bebés.

"¡Estamos emocionados de anunciarles que vamos a tener a 2 nenas!", se lee en el mensaje que acompaña el emotivo video que está siendo muy comentado por los fans de la pareja.

Hace unos días Martha reflexionó sobre la grandeza de la maternidad, y se dijo afortunada de tener a su lado a un hombre como Lewis, quien ha sido un apoyo total en este tiempo con tantos cambios físicos y emocionales.

"Antier me desperté a las 4:30 am con mucha angustia de no sentir que tengo todo listo para nuestros bebés, con miedo de que algo pudiera pasar y mi esposo me abrazó, me escuchó, me contuvo por más de una hora, paciente, tranquilo y su sistema nervioso estable ayudó a que el mío se regulara y pudiera dormir tranquila. A veces solo necesitamos que nos escuchen y que nos apapachen", confesó.