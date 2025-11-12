Tras críticas por falta de seguridad, refuerzan vigilancia en zonas universitarias

Luego de las críticas por la falta de vigilancia en escuelas y universidades, y tras la polémica declaración de que la SSPC solo vigila la UASLP en horario escolar, la Policía Municipal de la Capital informó este miércoles que mantiene presencia en los corredores estudiantiles seguros ubicados en las zonas Centro, Sur y Oriente de la ciudad.

De acuerdo con la corporación, los recorridos buscan garantizar un traslado seguro para estudiantes y trabajadores, especialmente en los accesos a los campus universitarios y centros laborales.

El anuncio llega pocos días después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado admitiera que la vigilancia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se realiza solo en horarios de clase, lo que provocó críticas por la falta de cobertura en turnos vespertinos o nocturnos, justo cuando se registró el asesinato de un estudiante fuera del campus.

Aunque las autoridades municipales aseguran que el operativo se mantiene de forma constante, no se ha detallado si este refuerzo incluye horarios extendidos o coordinación directa con la SSPC estatal y la seguridad universitaria.

