Dan 31 años de cárcel a explotadores sexuales

Personal de la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de una mujer y un hombre señalados por el delito de violación específica agravada, en concurso real con el delito de trata de personas agravada, por hechos suscitados en la Zona Media.

Fue en 2022 cuando Cristal “N” y Javier “N” fueron denunciados en Rioverde por el padre de la víctima, por causarle daños sexuales, además de que la ofrecían a otras personas a quienes les cobraban por tener relaciones sexuales con ella, siendo menor de edad.

Las indagatorias fueron trabajadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la cual primero obtuvo la detención de ambas personas y posteriormente las presentó ante un Juez de Control.

Al avanzar en este caso, agentes del Ministerio Público obtuvieron de la autoridad judicial el fallo condenatorio, seguido de una sentencia con una pena de 31 años y seis meses de prisión ordinaria.

Además, ambos acusados deberán realizar dos pagos para la reparación del daño causado, así como una cantidad monetaria como parte de una sanción pecuniaria impuesta por el Estado.