Tres lesionados en fuerte choque sobre carretera a Rioverde

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 02:31 p.m.
Tres personas lesionadas, fue el saldo de un choque por alcance en carretera Rioverde a la altura de la colonia 21 de Marzo, en Soledad.

El accidente se registró cerca de las 14:00 horas, cuando el conductor de un Nissan Versa impactó por alcance a una camioneta Ford tipo "caja seca". Tres estudiantes que viajaban en el sedán, salieron con lesiones.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a los heridos, mientras peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos. 

