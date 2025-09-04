Un lesionado, en carambola sobre carretera a Rioverde
Los hechos, cerca de las 07:00 de la mañana de este jueves
Una persona lesionada fue el saldo de un choque múltiple en carretera Rioverde y el puente de Avenida Los Pinos.
Los hechos, cerca de las 07:00 de la mañana, con dirección al Distribuidor Benito Juárez, donde se vieron involucrados cuatro vehículos.
En el sitio, una persona fue trasladada por paramédicos de la Guardia Civil de Soledad a un nosocomio para su atención médica.
Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Un lesionado, en carambola sobre carretera a Rioverde
Redacción
Los hechos, cerca de las 07:00 de la mañana de este jueves
Taxista provoca accidente vial en Av. Universidad
Redacción
Impactó por alcance a un auto Chevy, éste se proyectó contra un camión urbano