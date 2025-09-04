Un lesionado, en carambola sobre carretera a Rioverde

Una persona lesionada fue el saldo de un choque múltiple en carretera Rioverde y el puente de Avenida Los Pinos.

Los hechos, cerca de las 07:00 de la mañana, con dirección al Distribuidor Benito Juárez, donde se vieron involucrados cuatro vehículos.

En el sitio, una persona fue trasladada por paramédicos de la Guardia Civil de Soledad a un nosocomio para su atención médica.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.

