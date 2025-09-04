logo pulso
CÁLIDA BIENVENIDA

CÁLIDA BIENVENIDA

Un lesionado, en carambola sobre carretera a Rioverde

Los hechos, cerca de las 07:00 de la mañana de este jueves

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 10:15 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona lesionada fue el saldo de un choque múltiple en carretera Rioverde y el puente de Avenida Los Pinos. 

Los hechos, cerca de las 07:00 de la mañana, con dirección al Distribuidor Benito Juárez, donde se vieron involucrados cuatro vehículos. 

En el sitio, una persona fue trasladada por paramédicos de la Guardia Civil de Soledad a un nosocomio para su atención médica. 

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.

