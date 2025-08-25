Un detenido, en choque donde murió taxista en avenida Salk

Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, realizaron la detención de un joven de 22 años, señalando por el probable delito de homicidio por culpa, al impactar su camioneta contra un taxi, cuyo conductor perdió la vida.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en avenida Salk y calle Ampere en la colonia Progreso.

De acuerdo con el reporte, los agentes municipales se encontraban en recorridos de vigilancia en avenida Salk, cuando repentinamente observaron una camioneta marca Ford Escape color rojo circular a exceso de velocidad, la cual, impactó de frente contra la parte posterior de un vehículo sedán tipo taxi, que se encontraba en la intersección con la calle Ampere.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, continuando su marcha a exceso de velocidad. Fue entonces que los elementos de Guardia Municipal le dieron alcance en la intersección de la calle Marconi, donde aun intentó huir pie tierra, pero los oficiales lo detuvieron.

A la zona, arribaron paramédicos para brindar asistencia a los pasajeros del taxi, una pareja de 55 años que no presentó lesiones de gravedad.

Sin embargo, a causa del choque, el conductor del taxi, un hombre de 70 años, perdió la vida, por lo que se resguardó el lugar en espera de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, el conductor de la camioneta, Jared "N", de 22 años, fue detenido por el probable hecho constitutivo de delito de homicidio por culpa, siendo puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.