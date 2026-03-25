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Seguridad

Una persona lesionada tras choque múltiple en carretera 37 de Villa de Reyes

Elementos de la Policía Vial acudieron para realizar las diligencias tras el choque múltiple en la comunidad Jesús María.

Por Pulso Online

Marzo 25, 2026 05:53 p.m.
A
Una persona lesionada tras choque múltiple en carretera 37 de Villa de Reyes

Una persona resultó lesionada luego de un accidente vehicular en el que se vieron involucradas tres unidades sobre la carretera 37, a la altura de la comunidad de Jesús María.

Los hechos se registraron después de las 15:00 horas, cuando una camioneta de transporte de personal, de la marca Mercedes-Benz, se detuvo para intentar retornar. En ese momento, un vehículo sedán Honda Civic color gris impactó por alcance la parte trasera de la unidad.

Intervención de la Policía Vial y consecuencias del accidente

Tras el primer choque, una tercera camioneta se vio involucrada al colisionar contra el Honda Civic, generando una carambola.

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Como resultado del percance, una persona sufrió lesiones que requirieron su traslado a un centro médico para recibir atención.

Elementos de la Policía Vial de Villa de Reyes acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho de tránsito y realizar las diligencias correspondientes.

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