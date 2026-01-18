Vándalos causan destrozos y los encierran

En respuesta que se brinda a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto daño a la propiedad, esto en las colonias Santo Tomás y Los Fresnos.

En la calle Circuito Santa Clara, en la colonia Santo Tomás, oficiales municipales se presentaron con un ciudadano, quien indicó que un individuo arrojó objetos a su casa, rompiendo los vidrios, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el lugar fue ubicado el reportado quien se identificó como Diego "N" de 22 años.

Al responder un reporte en la calle Abedules, en la colonia Los Fresnos, policías soledenses tuvieron contacto con una mujer, quien relató que su ex pareja causó daños a su portón y vehículos, pidiendo proceder en contra de quien dijo llamarse Uziel "N" de 29 años.

A los dos se les dio a conocer que serían detenidos por presuntos daños a la propiedad, y después se presentaron ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.