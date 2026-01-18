logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vándalos causan destrozos y los encierran

Por Redacción

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Vándalos causan destrozos y los encierran

En respuesta que se brinda a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto daño a la propiedad, esto en las colonias Santo Tomás y Los Fresnos.

En la calle Circuito Santa Clara, en la colonia Santo Tomás, oficiales municipales se presentaron con un ciudadano, quien indicó que un individuo arrojó objetos a su casa, rompiendo los vidrios, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el lugar fue ubicado el reportado quien se identificó como Diego "N" de 22 años.

Al responder un reporte en la calle Abedules, en la colonia Los Fresnos, policías soledenses tuvieron contacto con una mujer, quien relató que su ex pareja causó daños a su portón y vehículos, pidiendo proceder en contra de quien dijo llamarse Uziel "N" de 29 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A los dos se les dio a conocer que serían detenidos por presuntos daños a la propiedad, y después se presentaron ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado
Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado

Detienen a Víctor Ricardo "N" por homicidio calificado

SLP

Redacción

La Fiscalía lo capturó por un homicidio ocurrido en 2023.

Mueren 2 hermanos en terrible accidente
Mueren 2 hermanos en terrible accidente

Mueren 2 hermanos en terrible accidente

SLP

Redacción

El auto en que viajaban chocó contra un taxi y luego volcó en la carretera a México

Procesan a individuo por homicidio culposo
Procesan a individuo por homicidio culposo

Procesan a individuo por homicidio culposo

SLP

Redacción

En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos farderos
En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos farderos

En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos farderos

SLP

Redacción

Operaban especialmente en tiendas de la Bodega Aurrerá, en Soledad