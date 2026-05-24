Repartidores de comida se accidentan en Industrias

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Dos repartidores de comida por plataforma resultaron con algunos golpes, luego de chocar en su motocicleta contra un tráiler que no les cedió el paso en la avenida industrias, a la altura del Eje 106.

El hecho tuvo lugar a las once de la mañana de este sábado. Inicialmente, el tráiler con semirremolque tipo caja se desplazaba sobre la mencionada avenida en dirección al Anillo Periférico.

Fue en el Eje 106 de la Zona Industrial, en donde el conductor pretendió dar vuelta en "U" sin ceder el paso y fue así como los repartidores chocaron contra la pesada unidad, proyectándose contra el piso.

Minutos después, al lugar del accidente arribaron los paramédicos, quiénes atendieron a los dos jóvenes que presentaban algunos golpes, pero afortunadamente no ameritaban traslado al hospital.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del hecho en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños, ya que la motocicleta resultó la más afectada.