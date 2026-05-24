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Se disparan los casos de gusano barrenador

La situación mantiene en alerta a autoridades sanitarias

Por Jesús Vázquez

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Se disparan los casos de gusano barrenador
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      Matehuala.- La Universidad de Matehuala ofreció la conferencia "Miasis por gusano barrenador del ganado: Situación actual y estrategias para su prevención en México", impartida por el MVZ. Raym Alejandro Pineda Reyes, coordinador de zona del CPA en San Luis Potosí, en la que dio a conocer que hay más de 600 casos confirmados de gusano barrenador en el estado.

      Mencionó que durante 2025 no se habían registrado casos en la entidad; sin embargo, actualmente ya existen más de 600 casos confirmados, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y al sector ganadero.

      Recomendó a los productores reforzar las medidas preventivas para proteger los hatos ganaderos y evitar la dispersión de la plaga. 

      Entre las principales acciones señaló la importancia de mantener al ganado libre de lesiones, ya que toda herida superficial, corte por descarne, castración o marca debe limpiarse y desinfectarse inmediatamente. 

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      También enfatizó la necesidad de inspeccionar periódicamente a los animales, especialmente el ombligo en recién nacidos y zonas con mordeduras, para detectar oportunamente posibles gusaneras.

      El ponente aclaró que, en caso de detectarse un animal afectado, no se aplican cuarentenas ni sacrificios, sino que se debe brindar el tratamiento adecuado para eliminar las larvas y favorecer la cicatrización de la herida. 

      Agregó que es obligatorio reportar cualquier caso sospechoso al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con el fin de mantener el control epidemiológico y prevenir la propagación de la enfermedad.

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