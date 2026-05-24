Carranza cerrada por carrera atlética y Recreovía
La SSPC Municipal pidió a automovilistas tomar precauciones ante cierres viales este domingo en avenida Carranza.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal informó que la mañana de este domingo se realizan cierres vehiculares sobre la avenida Venustiano Carranza debido a una carrera atlética.
La corporación señaló que, una vez concluida la competencia deportiva, la vialidad permanecerá parcialmente cerrada por las actividades de la Recreovía Dominical.
Elementos de Policía Vial mantienen presencia en la zona para abanderar los cierres y coordinar el paso seguro de peatones, corredores, ciclistas y automovilistas.
La autoridad exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, atender las indicaciones de los oficiales y considerar vías alternas mientras se desarrollan las actividades recreativas.
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