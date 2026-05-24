Darán apoyo a las familias afectadas por la tromba

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RIOVERDE.- Familias afectadas por la tromba recibirán apoyo desde láminas y productos alimentarios para que puedan hacer frente a sus necesidades que les generó el fenómeno meteorológico, pues además algunas perdieron hasta el mobiliario de su casa.

El presidente municipal Arnulfo Urbiola Román dijo que luego que se registraran torrenciales lluvias, afectando a comunidades como Redención Nacional, Sanguijuela, Boquilla y Providencia, afectando a decenas de familias en su patrimonio familiar.

Varias familias perdieron su ganado, se inundaron sus viviendas y perdieron algunos aparatos electrodomésticos, entre otras de las afectaciones que sufrieron.

El alcalde dio a conocer que el día de la tromba acudieron a verificar las comunidades afectadas, para brindar el apoyo inmediato según las necesidades que enfrentaban las familias afectadas.

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Señaló que se estará apoyando con láminas, para que las familias construyan sus techos, se les otorgará también un rotoplas y se les estarán entregando despensas.

Finalmente dijo que se continúa con el monitoreo constante por parte de la dirección de Protección Civil Municipal para prevenir otra contingencia y actuar de inmediato.