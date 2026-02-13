logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Anuncia Juárez más detenciones de "diableros narcos" en Abastos

El secretario de Seguridad señaló que "vamos a estar ahí para erradicar a esa gente"

Por Rubén Pacheco

Febrero 13, 2026 03:06 p.m.
A
Jesús Juárez Hernández / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Jesús Juárez Hernández / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Luego de la detención de cinco estibadores de la Central de Abastos durante una intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE), Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que próximamente continuarán las aprehensiones de "diableros" vinculados con narcomenudeo y organizaciones criminales.

Describió que se tiene identificados a los presuntos delincuentes, sus vínculos delictivos, el tipo de ilícitos cometidos, entre los que destacan consumo y comercialización de droga, y venta de alcohol sin permiso.

"Con el (operativo) Convoy tenemos para que vayan a estar verificando que no vendan droga, que no anden drogados (...) vamos a estar ahí para erradicar a esa gente de ahí. No nos lastima a nosotros, fue una confrontación que se dio", expresó.

Además de indicar que los policías agredidos se encuentran bien, refirió que los imputados, quienes azuzaron a los agresores contra los oficiales, fueron remitidos al Ministerio Público por posesión de droga, obstrucción de la justicia, lesiones y daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Si bien lamentó que, en ocasiones existe protección social hacia este tipo de criminales, la corporación actuará con firmeza, sin consentir y sin "hacerse de la vista gorda" ante la comisión de ilícitos.

"Hay mucha gente que romantiza la capacitación, la profesionalización, pero no hay capacitación y profesionalización que te capacite, valga la redundancia, para enfrentar a 50, 60 diableros, y entre ellos, 30 drogados", remató.

LEA TAMBIÉN

Detectó GCE narcomenudeo en Centro de Abastos: JGTS

La reacción de ayer de parte de algunos cargadores, se debió a la presencia de la corporación, señaló

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Anuncia Juárez más detenciones de diableros narcos" en Abastos
Video | Anuncia Juárez más detenciones de diableros narcos" en Abastos

Video | Anuncia Juárez más detenciones de "diableros narcos" en Abastos

SLP

Rubén Pacheco

El secretario de Seguridad señaló que "vamos a estar ahí para erradicar a esa gente"

Aseguran 54 mil pesos en billetes falsos en Real de Catorce
Aseguran 54 mil pesos en billetes falsos en Real de Catorce

Aseguran 54 mil pesos en billetes falsos en Real de Catorce

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil detuvieron a Omar N., tras recibir reporte ciudadano

Aprehenden en Cumbres a sujeto acusado de agresión sexual a menores
Aprehenden en Cumbres a sujeto acusado de agresión sexual a menores

Aprehenden en Cumbres a sujeto acusado de agresión sexual a menores

SLP

Redacción

Los hechos fueron denunciados por la madre de las presuntas víctimas

Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP
Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

SLP

Redacción

En operativos de la Guardia Civil Estatal.