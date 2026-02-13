Video | Anuncia Juárez más detenciones de "diableros narcos" en Abastos
El secretario de Seguridad señaló que "vamos a estar ahí para erradicar a esa gente"
Luego de la detención de cinco estibadores de la Central de Abastos durante una intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE), Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que próximamente continuarán las aprehensiones de "diableros" vinculados con narcomenudeo y organizaciones criminales.
Describió que se tiene identificados a los presuntos delincuentes, sus vínculos delictivos, el tipo de ilícitos cometidos, entre los que destacan consumo y comercialización de droga, y venta de alcohol sin permiso.
"Con el (operativo) Convoy tenemos para que vayan a estar verificando que no vendan droga, que no anden drogados (...) vamos a estar ahí para erradicar a esa gente de ahí. No nos lastima a nosotros, fue una confrontación que se dio", expresó.
Además de indicar que los policías agredidos se encuentran bien, refirió que los imputados, quienes azuzaron a los agresores contra los oficiales, fueron remitidos al Ministerio Público por posesión de droga, obstrucción de la justicia, lesiones y daños.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Si bien lamentó que, en ocasiones existe protección social hacia este tipo de criminales, la corporación actuará con firmeza, sin consentir y sin "hacerse de la vista gorda" ante la comisión de ilícitos.
"Hay mucha gente que romantiza la capacitación, la profesionalización, pero no hay capacitación y profesionalización que te capacite, valga la redundancia, para enfrentar a 50, 60 diableros, y entre ellos, 30 drogados", remató.
Detectó GCE narcomenudeo en Centro de Abastos: JGTS
La reacción de ayer de parte de algunos cargadores, se debió a la presencia de la corporación, señaló
no te pierdas estas noticias
Video | Anuncia Juárez más detenciones de "diableros narcos" en Abastos
Rubén Pacheco
El secretario de Seguridad señaló que "vamos a estar ahí para erradicar a esa gente"
Aseguran 54 mil pesos en billetes falsos en Real de Catorce
Redacción
Elementos de la Guardia Civil detuvieron a Omar N., tras recibir reporte ciudadano
Aprehenden en Cumbres a sujeto acusado de agresión sexual a menores
Redacción
Los hechos fueron denunciados por la madre de las presuntas víctimas