VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Seguridad

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Sujetos armados roban joyería en calle Morelos; huyen en motocicletas.

Por Redacción

Enero 18, 2026 04:47 p.m.
VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

La noche del sábado, alrededor de las 19:30 horas, se registró un asalto a mano armada en Rubens Joyerías, establecimiento ubicado en la calle Morelos, a unos metros del Palacio Municipal, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

De acuerdo con reportes preliminaresdos hombres armados ingresaron al local y amenazaron al personal para cometer el robo, mientras cómplices los esperaban en dos motocicletas para facilitar la huida.

En videos que circulan en redes sociales se observa a uno de los asaltantes accionar el arma para intimidar a los trabajadores.

Joyería asaltada en Morelos.

El hecho ocurrió en sábado y día de quincena, en una zona de alta afluencia peatonal y comercialHasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el monto de lo robado.

El Ayuntamiento de San Luis Potosíno ha emitido un posicionamiento oficial.

Las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes para identificar y localizar a los responsables.

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico
VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

SLP

Redacción

Sujetos armados roban joyería en calle Morelos; huyen en motocicletas.

