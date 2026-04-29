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Video | Fuerte choque múltiple en carretera 57

La Guardia Nacional facilitó el retiro de vehículos; no se reportan heridos

Por Pulso Online

Abril 29, 2026 03:57 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Después de las dos de la tarde de este miércoles, se registró un fuerte accidente en la carretera 57 con dirección a Querétaro a la altura del Eje 140.

En la zona se vieron involucrados siete vehículos entre ellos un tráiler Kenworth, varios sedanes y camionetas.

Al sitio arribaron paramédicos que valoraron a las personas, mismas que solo resultaron con golpes leves.

La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos para facilitar el retiro de los vehículos involucrados.

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