Video | Fuerte choque múltiple en carretera 57

Después de las dos de la tarde de este miércoles, se registró un fuerte accidente en la carretera 57 con dirección a Querétaro a la altura del Eje 140.

En la zona se vieron involucrados siete vehículos entre ellos un tráiler Kenworth, varios sedanes y camionetas.

Al sitio arribaron paramédicos que valoraron a las personas, mismas que solo resultaron con golpes leves.

La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos para facilitar el retiro de los vehículos involucrados.

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?? | Fuerte choque múltiple en carretera 57 (#SLP)

- La Guardia Nacional facilitó el retiro de vehículos; no se reportan heridos / Más información: ??https://t.co/fdLr8hQFfR pic.twitter.com/XSr8GIhCwH — Pulso Online (@pulso_mx) April 29, 2026