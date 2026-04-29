Video | Fuerte choque múltiple en carretera 57
La Guardia Nacional facilitó el retiro de vehículos; no se reportan heridos
Después de las dos de la tarde de este miércoles, se registró un fuerte accidente en la carretera 57 con dirección a Querétaro a la altura del Eje 140.
En la zona se vieron involucrados siete vehículos entre ellos un tráiler Kenworth, varios sedanes y camionetas.
Al sitio arribaron paramédicos que valoraron a las personas, mismas que solo resultaron con golpes leves.
La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos para facilitar el retiro de los vehículos involucrados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Vuelca auto en la 57, en Zona Industrial
Un conductor resultó con lesiones leves tras el accidente entre los ejes 114 y 116
no te pierdas estas noticias
Video | Fuerte choque múltiple en carretera 57
Pulso Online
La Guardia Nacional facilitó el retiro de vehículos; no se reportan heridos
Chofer queda ileso tras volcadura de unidad cañera
Huasteca Hoy
Perdió el control y terminó fuera de la cinta asfáltica
Protección Civil atiende volcadura cerca de Villantigua
Redacción
Se implementaron medidas para seguridad vial