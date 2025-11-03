logo pulso
Seguridad

Video | Partido femenil termina en trifulca en canchas del María Dolores

La riña se desató tras una discusión durante un juego de futbol y no había seguridad en el lugar

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 01:06 p.m.
El partido terminó entre empujones y gritos / Foto: Captura de video

Un encuentro de futbol rápido entre equipos femeniles terminó en caos este domingo en las canchas de soccer 7 situadas junto al fraccionamiento María Dolores, luego de que una discusión en el campo desató una pelea generalizada.

Lo que comenzó como un juego amistoso se convirtió en una batalla campal que se extendió hasta la zona de gradas y la explanada. Testigos relataron que no había personal de seguridad ni autoridades presentes, por lo que la riña se prolongó varios minutos sin control.

Videos difundidos en redes sociales muestran empujones, golpes y gritos entre jugadoras y asistentes, mientras familias que presenciaban el encuentro intentaban ponerse a salvo.

Aunque no se reportaron heridos graves, el incidente volvió a evidenciar la falta de medidas de seguridad en espacios deportivos de uso público y privado en la ciudad.

