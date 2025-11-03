logo pulso
Seguridad

Con cristal, sorprenden a cinco malvivientes

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Con cristal, sorprenden a cinco malvivientes

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro hombres y una mujer por posesión de metanfetaminas,las acciones se realizaron como parte de los recorridos de vigilancia implementados para mantener la paz social.

En la calle Mariano Hernández, de la colonia Rancho Blanco, los agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden, por lo que se acercaron para indicarle la debida sanción. 

Tras entrevistarlo, se identificó como Jesús “N” de 33 años, a quien se le encontró una dosis de material con características similares a la droga sintética conocida como cristal.

En patrullajes desplegados en la colonia 21 de Marzo, los oficiales realizaron distintas acciones que derivaron en la detención de Itzel “N” de 23 años, en la calle Luis Medellín; Blas “N” de 46 años, en la calle Vicente Guerrero; y Edgar “N” de 37 años, en la calle 16 de Septiembre, quienes fueron sorprendidos cometiendo faltas administrativas. A cada uno se le localizó un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina conocida como cristal.

Finalmente, en el Andador Hortensia, de la colonia Praderas del Maurel, los agentes detectaron a quien dijo llamarse Héctor “N” de 30 años, quien incurrió en faltas al Bando de Policía y Gobierno. Al realizarle una inspección preventiva, se le encontró una bolsa con polvo  con las características de la sustancia llamada cristal.

A los cinco se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso. 

