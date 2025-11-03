logo pulso
Vándalo es apresado por allanar inmueble

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Vándalo es apresado por allanar inmueble

Un hombre fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por presunto allanamiento, el hecho ocurrió al atender un reporte ciudadano en la colonia San Rafael.

Los agentes se presentaron en un establecimiento ubicado sobre la Avenida San Rafael, en la colonia mencionada, donde el propietario señaló a un sujeto que estaba en el interior sin permiso para entrar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los policías ingresaron al inmueble por petición del dueño, donde tuvieron contacto con el reportado, y luego de dialogar con él, se identificó como Juan “N” de 43 años.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunto allanamiento, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirá con el debido proceso.

