VIDEO | Violento asalto en la Unidad Fidel Velázquez

La colonia Fidel Velázquez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, fue escenario de un asalto armado contra una tienda de equipos para spa, donde cuatro hombres y dos mujeres irrumpieron y atacaron directamente a los propietarios.

De acuerdo con la información disponible, los delincuentes dispararon contra el dueño del negocio, lo amarraron y amordazaron junto con su esposa, y posteriormente saquearon el local, llevándose equipos nuevos con un valor superior a los 400 mil pesos.

LEA TAMBIÉN Fallece pareja de novios durante un accidente carretero Al viajar en camioneta chocaron contra la jaula de un tráiler cañero, en Ciudad Valles

Durante el robo, el propietario logró zafarse de las ataduras, lo que habría provocado que uno de los agresores huyera del lugar, permitiendo que el resto escapara con lo robado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El hecho, según información obtenida ya fue denunciado ante la Fiscalía, donde existen fotografías y videos del interior del establecimiento que forman parte de la carpeta de investigación.

También se tiene identificado un vehículo presuntamente involucrado: Nissan Sentra blanco, modelo reciente, con vidrios polarizados, y placas UCD 19645 o 19345, las cuales podrían ser sobrepuestas.

Violento asalto en la Unidad Fidel Velázquez, en Soledad



Un comerciante fue baleado y amarrado junto con su esposa durante el robo a una tienda de equipos para spa. El monto supera los $400 mil pesos. Hay denuncia en Fiscalía.https://t.co/VxBvvjYjs7 pic.twitter.com/26bFlFTnCc — Pulso Online (@pulso_mx) December 22, 2025

Vecinos de la Fidel Velázquez señalaron su preocupación por la violencia del ataque, ocurrido en una zona habitacional y comercial, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones sin reportar detenidos hasta el momento.