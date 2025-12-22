logo pulso
VIDEO | Violento asalto en la Unidad Fidel Velázquez

Seis personas irrumpieron en una tienda de equipos para spa

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 12:49 p.m.
A
Operativo tras asalto.

Operativo tras asalto.

La colonia Fidel Velázquez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, fue escenario de un asalto armado contra una tienda de equipos para spa, donde cuatro hombres y dos mujeres irrumpieron y atacaron directamente a los propietarios.

De acuerdo con la información disponible, los delincuentes dispararon contra el dueño del negocio, lo amarraron y amordazaron junto con su esposa, y posteriormente saquearon el local, llevándose equipos nuevos con un valor superior a los 400 mil pesos.

Durante el robo, el propietario logró zafarse de las ataduras, lo que habría provocado que uno de los agresores huyera del lugar, permitiendo que el resto escapara con lo robado.

El hecho, según información obtenida ya fue denunciado ante la Fiscalía, donde existen fotografías y videos del interior del establecimiento que forman parte de la carpeta de investigación.

También se tiene identificado un vehículo presuntamente involucradoNissan Sentra blanco, modelo reciente, con vidrios polarizados, y placas UCD 19645 o 19345, las cuales podrían ser sobrepuestas.

Vecinos de la Fidel Velázquez señalaron su preocupación por la violencia del ataque, ocurrido en una zona habitacional y comercial, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones sin reportar detenidos hasta el momento.

