Vinculan a proceso a 2 sujetos por secuestro

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, logró que dos hombres señalados por el delito de secuestro agravado fueran vinculados a proceso, tras ser detenidos en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

Se trata de Gustavo "N" y Víctor "N", quienes fueron asegurados por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de que el hijo de la víctima solicitara apoyo policial al informar que su padre había sido secuestrado en la comunidad El Zapote.

Los elementos de la GCE tuvieron conocimiento de que los presuntos participantes exigían una cantidad de dinero para liberar al afectado; asimismo, realizaron labores de seguimiento hasta lograr la detención de los presuntos partícipes sobre la carretera a Matehuala.

Posteriormente, los señalados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se inició la carpeta de investigación correspondiente y fueron conducidos a la audiencia de control de detención.

Ante un Juez de Control, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, litigaron y obtuvieron el auto de vinculación a proceso en contra de Gustavo "N" y Víctor "N", el cual incluye la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.