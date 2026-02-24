Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

Daños materiales se registraron este martes en una volcadura en el Circuito Potosí, a la altura del Museo del Laberinto, con dirección a Lomas.

Los hechos se registraron este medio día cuando el conductor de un vehículo Volkswagen tipo "Bora" de color blanco se desplazaba sobre Periférico, pero al entrar a una curva pierde el control hacia su izquierda y choca con la guarnición para luego volcar desplazándose 20 metros.

Finalmente terminó con las llantas hacia arriba y obstruyendo el carril izquierdo.

Elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) División Caminos tomaron conocimiento de los hechos. No se reportan lesionados.

