Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños
La Guardia Civil del Estado tomó conocimiento del accidente a la altura del Museo del Laberinto
Daños materiales se registraron este martes en una volcadura en el Circuito Potosí, a la altura del Museo del Laberinto, con dirección a Lomas.
Los hechos se registraron este medio día cuando el conductor de un vehículo Volkswagen tipo "Bora" de color blanco se desplazaba sobre Periférico, pero al entrar a una curva pierde el control hacia su izquierda y choca con la guarnición para luego volcar desplazándose 20 metros.
Finalmente terminó con las llantas hacia arriba y obstruyendo el carril izquierdo.
Elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) División Caminos tomaron conocimiento de los hechos. No se reportan lesionados.
Aparatosa volcadura en carretera a Rioverde
Únicamente se reportan daños materiales en dos vehículos
